ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 14000 Pence

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Die auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) präsentierten Studiendaten zu Baxdrostat hätten eine deutliche Reduzierung des Blutdrucks und das wettbewerbsfähige Profil des Herzmittels bestätigt, schrieb Richard Vosser am Montag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:29 / BST

