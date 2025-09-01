Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für United Internet auf 33,40 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

