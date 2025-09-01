ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für United Internet auf 33,40 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
onvista Premium-Artikel
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
IndexumstellungJPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen26. Aug. · dpa-AFX