Börsen starten schwächer: Deutz setzt auf Drohnen, SMA Solar mit Gewinnwarnung

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt verhalten: Der DAX eröffnet mit Gegenwind, während auch die US-Futures einen schwächeren Start signalisieren. In Asien zeigte sich der Nikkei nahezu unbewegt. Anleger agieren vorsichtig, die großen Impulse stehen erst im Tagesverlauf an.

Makroökonomischer Überblick:

Um 11 Uhr richtet sich der Blick auf die vorläufigen Inflationsdaten der Eurozone für August. Erwartet wird ein Anstieg auf 2,1 % nach 2,0 % im Juli – ein Wert, der die EZB in ihrer abwartenden Haltung bestätigen dürfte. Am Nachmittag folgt der ISM-Index für das US-Verarbeitende Gewerbe. Mit prognostizierten 48,1 Punkten bleibt die Industrie im Schrumpfungsbereich, was die Diskussion um die Konjunkturperspektiven neu anheizen könnte.

Im Fokus:

SMA Solar steht im Mittelpunkt – und das aus unerfreulichem Grund. Vorbörslich zeichnet sich ein deutlicher Rückgang ab, nachdem der Wechselrichterhersteller seine Prognosen für 2025 spürbar nach unten angepasst hat. Statt eines Gewinns erwartet das Unternehmen nun einen operativen Verlust, was eine deutliche Kehrtwende zur bisherigen Planung darstellt. Hintergrund sind die anhaltend schwache Nachfrage im Privat- und Gewerbesegment sowie hohe Lagerbestände, die den Absatz zusätzlich belasten. Um gegenzusteuern, verschärft SMA Solar seine Restrukturierungsmaßnahmen und plant Einsparungen von über 100 Millionen Euro bis 2027.

Deutz hingegen sorgt mit einer strategischen Weichenstellung für Schlagzeilen. Der Motorenbauer übernimmt die Sobek Group, einen Spezialisten für elektrische Antriebssysteme, und verschafft sich damit Zugang zum boomenden Drohnen- und Verteidigungsmarkt. Die Finanzierung erfolgt über Kreditlinien, zusätzlich wird eine Kapitalerhöhung geprüft. Mit diesem Schritt will Deutz seine Abhängigkeit vom klassischen Verbrennungsgeschäft verringern und sich als Systemanbieter in Zukunftsmärkten positionieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit LEONARDO S.P.A. Bear UG79M5 1,03 51,240581 EUR 46,31 Open End DAX® Bear UG8VVZ 3 24255,5396 Punkte 83,17 Open End DAX® Bear UG2EN3 10,32 24993,519729 Punkte 33,63 Open End DAX® Bull UG82S3 5,17 23480,794993 Punkte 45,96 Open End DAX®/XDAX® Bear UG9GP1 1,64 24119,246002 Punkte 156,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2025; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Call HD4XH4 1,54 160,00 USD 44,3 17.12.2025 Alphabet Inc. Class C Call HD3G10 1,05 220,00 USD 54,13 17.12.2025 Meta Platforms Inc. Call HD27RS 10,06 700,00 USD 5,83 17.06.2026 Microsoft Corp. Call HD5SUC 8,73 430,00 USD 11,41 17.06.2026 DAX® Put UG30RV 2,75 23800,00 Punkte 39,22 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2025; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit XPeng Inc. Long UG5DDT 11,11 10,513553 USD 2 Open End Volkswagen AG Vz. Long HC15QZ 4,36 66,667685 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UG642G 9,91 874,510095 EUR 2 Open End Meta Platforms Inc. Long HD2RXS 14,32 492,606176 USD 3 Open End Nagarro SE Long UG6Y1C 3,86 43,883004 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2025; 09:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!