Börsen starten schwächer: Deutz setzt auf Drohnen, SMA Solar mit Gewinnwarnung
Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt verhalten: Der DAX eröffnet mit Gegenwind, während auch die US-Futures einen schwächeren Start signalisieren. In Asien zeigte sich der Nikkei nahezu unbewegt. Anleger agieren vorsichtig, die großen Impulse stehen erst im Tagesverlauf an.
Makroökonomischer Überblick:
Um 11 Uhr richtet sich der Blick auf die vorläufigen Inflationsdaten der Eurozone für August. Erwartet wird ein Anstieg auf 2,1 % nach 2,0 % im Juli – ein Wert, der die EZB in ihrer abwartenden Haltung bestätigen dürfte. Am Nachmittag folgt der ISM-Index für das US-Verarbeitende Gewerbe. Mit prognostizierten 48,1 Punkten bleibt die Industrie im Schrumpfungsbereich, was die Diskussion um die Konjunkturperspektiven neu anheizen könnte.
Im Fokus:
SMA Solar steht im Mittelpunkt – und das aus unerfreulichem Grund. Vorbörslich zeichnet sich ein deutlicher Rückgang ab, nachdem der Wechselrichterhersteller seine Prognosen für 2025 spürbar nach unten angepasst hat. Statt eines Gewinns erwartet das Unternehmen nun einen operativen Verlust, was eine deutliche Kehrtwende zur bisherigen Planung darstellt. Hintergrund sind die anhaltend schwache Nachfrage im Privat- und Gewerbesegment sowie hohe Lagerbestände, die den Absatz zusätzlich belasten. Um gegenzusteuern, verschärft SMA Solar seine Restrukturierungsmaßnahmen und plant Einsparungen von über 100 Millionen Euro bis 2027.
Deutz hingegen sorgt mit einer strategischen Weichenstellung für Schlagzeilen. Der Motorenbauer übernimmt die Sobek Group, einen Spezialisten für elektrische Antriebssysteme, und verschafft sich damit Zugang zum boomenden Drohnen- und Verteidigungsmarkt. Die Finanzierung erfolgt über Kreditlinien, zusätzlich wird eine Kapitalerhöhung geprüft. Mit diesem Schritt will Deutz seine Abhängigkeit vom klassischen Verbrennungsgeschäft verringern und sich als Systemanbieter in Zukunftsmärkten positionieren.
