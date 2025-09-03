Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

Fundamenta Real Estate AG verdoppelt Reingewinn und prüft Kapitalerhöhung



03.09.2025 / 06:45 CET/CEST





Diese Pressemitteilung oder die darin enthaltenen Informationen werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderen Jurisdiktionen veröffentlicht und dürfen dort nicht verbreitet werden, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder sonstige Massnahmen erfordern würde, und stellen kein Angebot zum Verkauf von Effekten in diesen Ländern dar.

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KotierungsreglementZug, 3. September 2025

Wachstum des ordentlichen Reingewinns um 136% auf CHF 28.9 Mio.

Steigerung des Reingewinns vor Neubewertung um 12.4% gegenüber der Vorjahresperiode auf CHF 10.3 Mio.

Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) von CHF 20.4 Mio.

Verkauf dreier Liegenschaften mit einem Verkaufserfolg von CHF 4.5 Mio. (12.5% über Buchwert)

Netto-Ist-Mietertrag stieg um 1.4% auf CHF 21.0 Mio.

Bilanzwert des Immobilienportfolios von CHF 1 221.6 Mio.

Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025

Die Fundamenta Real Estate AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihre starke Marktstellung in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis gestellt. Der Schweizer Mietwohnungsmarkt war weiterhin geprägt von hoher Nettozuwanderung, tiefer Bautätigkeit und rekordtiefen Leerständen, was zu weiter steigenden Angebotsmieten führte. Sinkende Inflation und Leitzinssenkungen steigerten die Attraktivität von Immobilieninvestitionen, während sinkende Nettorenditen, restriktivere Finanzierungen und verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen hohe Anforderungen an Marktteilnehmer stellten. In diesem Umfeld konnte die Fundamenta Real Estate AG ihre strategischen Ziele konsequent umsetzen und die operative Ertragskraft nachhaltig steigern.

Positive Geschäftsentwicklung und hohe Portfolioqualität Die Mieterträge stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.4% auf CHF 21.0 Mio. Gleichzeitig reduzierte sich der Betriebsaufwand um 2.2%. Die positive Geschäftsentwicklung wurde durch Neubewertungseffekte (CHF 20.4 Mio.) und erfolgreiche Liegenschaftsverkäufe unterstützt. Der Verkaufserfolg von CHF 4.5 Mio. vor Steuern entspricht 12.5% des Bilanzwerts. Der für die Dividendenausschüttung relevante Reingewinn ohne Neubewertungseffekt erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 12.4% auf CHF 10.3 Mio. (CHF 0.34 pro Aktie). Der ordentliche Reingewinn von CHF 28.9 Mio. (CHF 0.96 pro Aktie) bedeutet mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem 1. Semester 2024.

Strategische Weiterentwicklung des Portfolios Auch im ersten Halbjahr 2025 haben wir den eingeschlagenen Weg des Capital Recycling konsequent weiterverfolgt und konnten drei Liegenschaften im Kanton Zürich erfolgreich veräussern. Die Mittel flossen in renditestarke Entwicklungsprojekte im zürcherischen Wallisellen und Dietikon sowie in Repositionierungen bestehender Objekte. Mit der Fertigstellung der Projekte am Feldblumenweg in Zürich und am Claragraben in Basel wurde das Portfolio um 112 hochwertige Wohnungen erweitert. Beide Projekte wurden termingerecht abgeschlossen und konnten mit einer sehr hohen Vermietungsquote ins Portfolio überführt werden.

Finanzkennzahlen und Kapitalstruktur Der Bilanzwert des Portfolios lag trotz den Verkäufen per 30. Juni 2025 bei CHF 1 221.6 Mio. Die Eigenkapitalquote stieg auf 42.3% bei einem reduzierten LTV von 52.6%, der durchschnittliche Zinssatz sank auf 1.0%. Der NAV nach latenten Steuern erhöhte sich auf CHF 17.41 pro Aktie. Die um 9.1% bzw. 5 Rappen auf CHF 0.60 erhöhte Dividende wurde im ersten Semester 2025 wiederum verrechnungssteuerfrei an die Aktionäre ausbezahlt. Der Aktienkurs der Fundamenta Real Estate AG entwickelte sich erfreulich und schloss am 30. Juni 2025 bei CHF 18.20 und somit mit einer Prämie von 4.6% über dem NAV nach latenten Steuern. Unter Berücksichtigung der Dividende lag der Total Return bei 12.1% und somit über dem Vergleichsindex SXI Real Estate® Broad TR (H1 2025: 6.9%).

Ausblick Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Fundamenta Real Estate AG, die Entwicklungen im Bestand und Neubau konsequent voranzutreiben. Der Baustart des Projekts an der Ekkehardstrasse in Zürich ist für das vierte Quartal vorgesehen. Gleichzeitig werden drei Repositionierungsprojekte in die operative Umsetzung geführt, um Wertsteigerungspotenziale gezielt zu realisieren. Parallel dazu fokussiert sich die Gesellschaft auf die weitere Optimierung der Betriebskosten, eine nachhaltige Steigerung der Erträge und die strategische Überarbeitung der Nachhaltigkeitsagenda für die Jahre 2026–2030.

Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die starke Marktposition der Fundamenta Real Estate AG zu nutzen und prüft derzeit die Durchführung einer Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025. Im Rahmen des bestehenden Kapitalbands können bis zu 6 012 566 neuen Aktien gezeichnet werden. Der Nettoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung soll primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Akquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und die weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Kontakt

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch

Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss

Online-Berichterstattung Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Sowohl der ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) als auch der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftshalbjahr 2025 (Kompakt) können online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025

Fundamenta Real Estate AG Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug Tel. +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch, www.fundamentarealestate.ch

Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 58 317 17 17 Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates, ricardo.ferreira@sps.swiss Christian Gätzi, Chief Financial Officer – Fundamenta Real Estate AG, christian.gaetzi@sps.swiss Monika Gadola Hug, Head Client Relations, monika.gadolahug@sps.swiss



