EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|X
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|zum Ende August 2025
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|835767094
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
