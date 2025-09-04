EQS-DD: JOST Werke SE: G hoch 4 Vermögensverwaltung GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.09.2025 / 14:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|G hoch 4 Vermögensverwaltung GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Gantzert
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|JOST Werke SE
b) LEI
|529900G977BSS7DATK68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000JST4000
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|47,90 EUR
|29.937,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|47,9000 EUR
|29.937,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
04.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstraße 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jost-world.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100502 04.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Steyr Motors setzt internationale Expansion mit Eröffnung eines neuen Standorts in Dubai fortgestern, 07:30 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista