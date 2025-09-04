IRW-News: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy berichtet über VTEM-Messung auf dem Kupferprojekt Sting

IRW-PRESS: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy berichtet über VTEM-Messung auf dem Kupferprojekt Sting

4. September 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy (Aventis oder das Unternehmen) (CSE:AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) berichtet, dass es Geotech Ltd. (Geotech) beauftragt und eine VTEM-Messung (Versatile Time-Domain Electromagnetic) (die Messung) auf zwei seiner aussichtsreichen Claimblöcken auf dem Kupferprojekt Sting (Sting oder das Projekt) im Westen von Neufundland, Kanada, durchgeführt hat.

Das von Geotech genutzte, marktführende VTEM-System wurde über insgesamt 311 geplanten Linienkilometern (siehe Abbildung 1) eingesetzt. Die beiden anvisierten Claimblöcke wurden zuvor nicht mittels luftgestützter Geophysik untersucht, und auf dem südlichen Claimblock fanden seit 1991 nur wenige Explorationstätigkeiten statt, obwohl er die südliche Ausdehnung der Basalteinheit im Gebiet enthält, die als günstig für eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) gilt. Die Messung wurde speziell auf die Entdeckung elektromagnetischer Leiter an der Oberfläche und in der Tiefe, die einen Hinweis auf Sulfidmineralisierung und das Vorkommen von VMS-Lagerstätten liefern können, abgestimmt.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer & Direktor des Unternehmens, sagte: Die VTEM-Messung wird wichtige Ergebnisse liefern, die unsere zukünftigen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet leiten werden. Unsere Arbeiten im Jahr 2024 auf dem Projekt Sting bestätigten, dass das Projektgebiet sehr rohstoffreich ist, und wir freuen uns auf die zukünftigen Prospektionsarbeiten, die Bodenbeprobung und die geophysikalischen Bodenuntersuchungen sowie die potenziellen Bohrarbeiten nach der Identifizierung erheblicher Anomalien.

Obwohl auf dem südlichen Claimblock, der im Fokus dieser Vermessung steht, bislang wenig Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, ergab eine Bodenbeprobung im Jahr 1991 zwei nennenswerte Anomalien in Zinkbodenproben über Streichlängen von mindestens 400 Metern. Die anschließenden geophysikalischen Bodenarbeiten waren vom Ausmaß begrenzt, wobei davon ausgegangen wurde, dass Zink- (bis zu 5,1% Zn) und Kupfer- (bis zu 1,33% Cu)-haltige Gesteinsproben im Gebiet einen lokalen Ursprung in der Nähe haben.1

Das Projektgebiet beherbergt zahlreiche Vorkommen, einschließlich Jumbo (9,0% Cu über 9,1m),2 Red Lode (2,5% Cu über 1,8m)2 und Friar Tuck (3,7 g/t Au über 0,9 m)3 im Claimblock Jumbo-Lode. Hervorgehobene Bohrlochabschnitte durch das Unternehmen im Jahr 2024 in der Umgebung des Vorkommens Jumbo ergaben 20,5 m mit 1,21% Cu. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese historischen und kürzlich erzielten Ergebnisse ein erhebliches Potenzial für weitere Entdeckungen auf dem Vermessungsgebiet zeigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80918/Aventis_040925_DERCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Überblick über die VTEM-Messung auf dem Kupferprojekt Sting.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Alexander Timofeev, Ph.D., P.Geo. von Dahrouge Geological Consulting, einem in Quebec und Neufundland, Kanada, registrierten P.Geo und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure in Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse von früheren Betreibern veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte sachkundige Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellennachweis

* Alle oben genannten Bewertungsdateien sind unter folgendem Weblink der Regierung von Neufundland und Labrador abrufbar: https://gis.geosurv.gov.nl.ca/,

1 Huard, 1991, (Assessment File 012G/08/0097)

2 Hatch, 1922, (Assessment File 012G/08/0002)

3 Harris, 1981, (Assessment File 012G/08/0078)

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 3.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m im Jahr 2024 in Bohrloch VB24-001, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu wurden in Bohrloch VB24-003 vorgefunden.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@vitalbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über das Programm, die erwarteten Vorteile der Untersuchung sowie das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80918

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80918&tr=1

