Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Stopp der EU-Strafe gegen Google

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Stopp der EU-Milliardenstrafe gegen Google:

"Die EU-Kommission hat in letzter Minute den großen Schlag gegen Googles Monopol bei Online-Werbung gestoppt - aus Angst vor Donald Trump. Brüssel zeigt damit eine alarmierende Schwäche: Die Kommission knickt vor einem US-Präsidenten ein, der auf Erpressung statt Partnerschaft und auf Machtpolitik statt auf Recht und Gesetz setzt. Es ist eine Entscheidung, die Europas Unfähigkeit offenbart, dem gefährlichen Duo aus US-Präsident und Big Tech die Stirn zu bieten und europäische Gesetze durchzusetzen. Die EU darf sich von dieser Tyrannei nicht einschüchtern lassen. Europa muss endlich erkennen: Die einzige Möglichkeit, die Erpressung zu stoppen, ist Widerstand mit so vielen anderen Ländern wie möglich. Zugleich muss Europa massiv in eigene digitale Infrastrukturen investieren - in Cloud, in Künstliche Intelligenz, in Halbleiter."/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

US-Gericht:
Google muss Chrome und Android nicht verkaufengestern, 07:12 Uhr · dpa-AFX
Google muss Chrome und Android nicht verkaufen
Vorwurf: überhöhte Preise
US-Gericht lässt Sammelklage gegen Amazon zu02. Sept. · Reuters
US-Gericht lässt Sammelklage gegen Amazon zu
DAX im Plus – Alphabet und Energiekontor im Fokus
gnubreW
gestern, 10:29 Uhr · UniCredit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden