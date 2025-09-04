Trump bietet Polen Aufstockung von US-Truppen an

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump und sein polnischer Amtskollege Karol Nawrocki haben über eine mögliche Ausweitung der amerikanischen Militärpräsenz in Polen gesprochen.

Bei dem Treffen in Washington sagte Trump am Mittwoch zu, die US-Truppen dort zu belassen. Er sei zudem bereit, weitere Soldaten zu entsenden, sollte Polen dies wünschen. Die USA würden Polen dabei helfen, sich selbst zu verteidigen. "Ich bin besonders erfreut, dass es konkrete Diskussionen zu diesem Projekt gab", sagte Nawrocki vor Journalisten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche erfolgreich sein werden, auch wenn sie sich noch in einem frühen Stadium befänden.

Ein möglicher Abzug von US-Truppen aus Europa ist seit Beginn der Präsidentschaft Trumps ein wiederkehrendes Thema. Er hatte wiederholt mit dem Abzug der amerikanischen Soldaten gedroht und europäischen Staaten vorgeworfen, zu wenig für ihre eigene Verteidigung zu tun.

Trump lobte Nawrocki, der nach seinem Antritt vergangenen Monat seine erste Auslandsreise im Amt in Washington absolviert. Nawrocki mache "einen wirklich fantastischen Job", sagte der US-Präsident. Nawrocki ist ein konservativ-nationalistischer Politiker, der der oppositionellen PiS-Partei nahesteht.

