EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August

sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August
05.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Düsseldorf, 5. September 2025
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 99.058 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 9,25 % gegenüber dem Vormonat (+78,57 % ggü. August 2024).
|August 2025
|Juli 2025
|August 2024
|Orders gesamt
|99.058
|109.151
|55.474
|Wertpapier–Orders
|96.705
|106.593
|52.178
|Future–Kontrakte
|5.106
|7.545
|7.649
Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 156,82 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,03 % gegenüber dem Vormonat (+24,76 % ggü. August 2024). Per 31.08.2025 wurden bei der sino AG 298 Depots betreut (0 % ggü. Vormonat).
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
