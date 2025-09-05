EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August

Werbung ausblenden

sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August

EQS Group · Uhr
sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August

05.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Düsseldorf, 5. September 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 99.058 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 9,25 % gegenüber dem Vormonat (+78,57 % ggü. August 2024).

 August 2025Juli 2025August 2024
Orders gesamt99.058109.15155.474
Wertpapier–Orders96.705106.59352.178
Future–Kontrakte5.1067.5457.649

Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 156,82 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,03 % gegenüber dem Vormonat (+24,76 % ggü. August 2024). Per 31.08.2025 wurden bei der sino AG 298 Depots betreut (0 % ggü. Vormonat).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
sino

