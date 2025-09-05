EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August



Düsseldorf, 5. September 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 99.058 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 9,25 % gegenüber dem Vormonat (+78,57 % ggü. August 2024).

August 2025 Juli 2025 August 2024 Orders gesamt 99.058 109.151 55.474 Wertpapier–Orders 96.705 106.593 52.178 Future–Kontrakte 5.106 7.545 7.649

Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 156,82 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,03 % gegenüber dem Vormonat (+24,76 % ggü. August 2024). Per 31.08.2025 wurden bei der sino AG 298 Depots betreut (0 % ggü. Vormonat).

