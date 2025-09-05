Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

Jonas Scharf wird neuer CEO der Kursaal Bern AG



05.09.2025 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Jonas Scharf zum neuen CEO des Kursaal Bern ernannt wird. Jonas Scharf wird sein neues Amt am 1. April 2026 antreten. Er übernimmt damit die Position von Kevin Kunz, der im April 2026 nach zehn Jahren als CEO des Kursaal Bern in den Ruhestand geht.

Jonas Scharf (1968) verfügt über fast drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Messe-, Kongress- und Hospitality-Bereich. Als COO der MCH Exhibitions & Events GmbH leitete er die Standorte Basel, Zürich und Lausanne mit einem Umsatzvolumen von über 50 Mio. CHF und verantwortete Grossprojekte wie ein Bauvorhaben von 400 Mio. CHF.

Zuvor baute er das Congress Center Basel während über 13 Jahren zu einem international anerkannten Kongressstandort aus und steigerte den Umsatz auf das Dreifache. Sein Leistungsausweis umfasst erfolgreiche Restrukturierungen, die Entwicklung von Marketing- und Pricing-Strategien, Digitalisierung, Prozessoptimierungen sowie die Führung grosser Teams. Scharf kombiniert unternehmerisches Denken mit Empathie und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Stakeholdern, Politik und Wirtschaft.

Mit seiner breiten Ausbildung (MBA Universität Basel, Dipl. Hotelier/Restaurateur, Marketingplaner) sowie seiner internationalen Vernetzung bringt er ein hervorragendes Profil für die Gesamtverantwortung als CEO des Kursaal Bern mit.

Kevin Kunz geht Ende April 2026 nach dann zehn Jahren als CEO im Kursaal Bern in den Ruhestand. In diesen Jahren hat er den Kursaal Bern massgeblich geprägt und mit seiner Fachkompetenz sowie seiner Erfahrung erfolgreich geführt.

Kontakt Prof. em. Dr. Daniel Buser Verwaltungsratspräsident der Kursaal Bern AG danbuser@mac.com

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 3013 Bern Schweiz Telefon: +41 31 339 55 00 E-Mail: investoren@kursaal-bern.ch Internet: https.//kursaal-bern.ch ISIN: CH0001613295 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 2193412

2193412 05.09.2025 CET/CEST