Werbung ausblenden

Original-Research: BIKE24 HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: BIKE24 HOLDING AG - von Montega AG

05.09.2025 / 16:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu BIKE24 HOLDING AG

     Unternehmen:               BIKE24 HOLDING AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.09.2025
     Kursziel:                  3,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

HIT-Feedback: Präsentation bestätigt starkes Momentum und
Internationalisierungserfolge

Nach dem Rekordquartal im Q2 hat BIKE24 auf den Hamburger Investorentagen
seine starke operative Entwicklung bestätigt und die mittelfristigen
Wachstumstreiber klar herausgestellt. Das Management betonte, dass die
Umsatz- und Ergebnisguidance weiterhin Bestand hat und dass ein Erreichen
des oberen Endes beider Spannen wahrscheinlich ist.

[Tabelle]

Fortsetzung des Rekordwachstums: Q2/25 markierte mit 80 Mio. EUR Umsatz
(+25,4% yoy) und 5,1 Mio. EUR adj. EBITDA (+89,1% yoy) ein Allzeithoch.
Besonders stark entwickelte sich das margenstarke PAC-Segment (80% der
Erlöse), aber auch das Fullbike-Geschäft erreichte mit +26% yoy den höchsten
jemals erzielten Q2-Wert. Das Unternehmen bestätigte auf der Konferenz, dass
sich die positive Umsatzdynamik auch im dritten Quartal mit zweistelligen
Wachstumsraten fortsetzt.

Internationalisierung zahlt sich aus: Die lokalisierten Märkte (Spanien,
Frankreich, Italien, Benelux, Polen, Finnland) haben seit 2019 mit einer
CAGR von 32% kräftig zugelegt. Insbesondere nach temporären Gegenwinden sind
diese Märkte inzwischen wieder auf einem soliden Wachstumspfad, bei
gleichzeitig niedrigeren Customer Acquisition Costs. Das 2022 eröffnete
Fulfillment Center in Barcelona verbessert die Lieferzeiten und
Kundenzufriedenheit in Südeuropa und schafft weiteres Margenpotenzial.

Fullbike-Segment auf Rekordniveau: Der Absatz von Kompletträdern ist seit
2019 mit einer CAGR von 45% gewachsen. Trotz schwächerer Branchendynamik
konnte BIKE24 erneut Marktanteile von Offline- wie Online-Wettbewerbern
gewinnen. Der Umsatzanteil von Fullbikes liegt stabil bei rund 20% - ein
Wert, der mittelfristig weiteres Potenzial signalisiert, zumal E-Bikes mit
höherem Warenkorbwert und attraktivem Folgegeschäft im Zubehör den Trend
treiben.

Marktumfeld weiterhin unterstützend: Das Management verwies zudem auf
intakte Megatrends: steigender E-Bike-Anteil, verändertes
Mobilitätsverhalten nach der Pandemie, wachsende Budgets für
Radinfrastruktur und nachhaltige Mobilitätslösungen. Hinzu kommt ein
anhaltender Trend zur Premiumisierung mit höheren durchschnittlichen
Verkaufspreisen.

Fazit: Die Präsentation auf den Hamburger Investorentagen unterstreicht
u.E., dass BIKE24 den Turnaround nachhaltig geschafft hat. Mit einem breiten
Sortiment, stabiler Bruttomarge, optimiertem Lagerbestand
(Revenue-to-Inventory-Ratio zurück auf PrePandemie-Niveau) und konsequentem
Kostenmanagement ist das Unternehmen bestens positioniert, um weiter
Marktanteile zu gewinnen. Wir bestätigen unser KaufenVotum mit Kursziel 3,50
EUR und sehen unverändert deutliches Aufwärtspotenzial.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5823778795c761a6d358ed9f5f8af102

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2193874 05.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bike24

Das könnte dich auch interessieren

Fünf Aufsteiger erwartet
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 60001. Sept. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden