Original-Research: BIKE24 HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu BIKE24 HOLDING AG Unternehmen: BIKE24 HOLDING AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.09.2025 Kursziel: 3,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA HIT-Feedback: Präsentation bestätigt starkes Momentum und Internationalisierungserfolge Nach dem Rekordquartal im Q2 hat BIKE24 auf den Hamburger Investorentagen seine starke operative Entwicklung bestätigt und die mittelfristigen Wachstumstreiber klar herausgestellt. Das Management betonte, dass die Umsatz- und Ergebnisguidance weiterhin Bestand hat und dass ein Erreichen des oberen Endes beider Spannen wahrscheinlich ist. [Tabelle] Fortsetzung des Rekordwachstums: Q2/25 markierte mit 80 Mio. EUR Umsatz (+25,4% yoy) und 5,1 Mio. EUR adj. EBITDA (+89,1% yoy) ein Allzeithoch. Besonders stark entwickelte sich das margenstarke PAC-Segment (80% der Erlöse), aber auch das Fullbike-Geschäft erreichte mit +26% yoy den höchsten jemals erzielten Q2-Wert. Das Unternehmen bestätigte auf der Konferenz, dass sich die positive Umsatzdynamik auch im dritten Quartal mit zweistelligen Wachstumsraten fortsetzt. Internationalisierung zahlt sich aus: Die lokalisierten Märkte (Spanien, Frankreich, Italien, Benelux, Polen, Finnland) haben seit 2019 mit einer CAGR von 32% kräftig zugelegt. Insbesondere nach temporären Gegenwinden sind diese Märkte inzwischen wieder auf einem soliden Wachstumspfad, bei gleichzeitig niedrigeren Customer Acquisition Costs. Das 2022 eröffnete Fulfillment Center in Barcelona verbessert die Lieferzeiten und Kundenzufriedenheit in Südeuropa und schafft weiteres Margenpotenzial. Fullbike-Segment auf Rekordniveau: Der Absatz von Kompletträdern ist seit 2019 mit einer CAGR von 45% gewachsen. Trotz schwächerer Branchendynamik konnte BIKE24 erneut Marktanteile von Offline- wie Online-Wettbewerbern gewinnen. Der Umsatzanteil von Fullbikes liegt stabil bei rund 20% - ein Wert, der mittelfristig weiteres Potenzial signalisiert, zumal E-Bikes mit höherem Warenkorbwert und attraktivem Folgegeschäft im Zubehör den Trend treiben. Marktumfeld weiterhin unterstützend: Das Management verwies zudem auf intakte Megatrends: steigender E-Bike-Anteil, verändertes Mobilitätsverhalten nach der Pandemie, wachsende Budgets für Radinfrastruktur und nachhaltige Mobilitätslösungen. Hinzu kommt ein anhaltender Trend zur Premiumisierung mit höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Fazit: Die Präsentation auf den Hamburger Investorentagen unterstreicht u.E., dass BIKE24 den Turnaround nachhaltig geschafft hat. Mit einem breiten Sortiment, stabiler Bruttomarge, optimiertem Lagerbestand (Revenue-to-Inventory-Ratio zurück auf PrePandemie-Niveau) und konsequentem Kostenmanagement ist das Unternehmen bestens positioniert, um weiter Marktanteile zu gewinnen. Wir bestätigen unser KaufenVotum mit Kursziel 3,50 EUR und sehen unverändert deutliches Aufwärtspotenzial. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 