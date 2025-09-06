Hohem präsentiert KI-Gimbal-Innovationen auf der IFA 2025 und erweitert sein Engagement im professionellen Kreativbereich



BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 6 September 2025 - Hohem, ein weltweit führender Innovator im Bereich der KI-gestützten Gimbal-Technologie, feierte in diesem Jahr sein offizielles Debüt auf der IFA und stellte ein leistungsstarkes Produktportfolio vor, das seine führende Position im Consumer-Markt eindrucksvoll untermauert. Mit bahnbrechenden Entwicklungen wie Edge-AI-Tracking und der weltweit ersten abnehmbaren Touchscreen-Fernbedienung hat Hohem die Content-Creation mit dem Smartphone neu definiert. Diese strategische Grundlage markiert zugleich den mutigen Schritt des Unternehmens in den professionellen Bereich der kommerziellen Content-Produktion.



Seit der Einführung des weltweit ersten KI-Tracking-Gimbals im Jahr 2016 treibt Hohem kontinuierlich Innovationen für Kreative weltweit voran. Die Produkte des Unternehmens gehören heute zu den führenden auf allen großen Plattformen – in den USA ist Hohem die Nummer eins unter den Gimbal-Marken auf TikTok.



Hohem iSteady V3 Ultra: Der ideale KI-Gimbal für Einsteiger



Angetrieben von einer hochentwickelten KI, die auf einem CNN-basierten Deep-Learning-Algorithmus basiert, ermöglicht der Hohem iSteady V3 Ultra mühelos professionelle Aufnahmen in beeindruckender Qualität. Ab sofort ist er im Amazon-Shop zum Preis von £169 / €189 erhältlich.



Hauptmerkmale:





Fortschrittliches KI-Tracking: Multimodale KI, trainiert mit Millionen von Szenarien, ermöglicht präzises Tracking von Gesichtern, Haustieren, Fahrzeugen und Objekten – inklusive nahtloser Re-Identifikation und ultraschneller Motorreaktion.

Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit der nativen Kamera-App des Smartphones sowie allen Drittanbieter-Apps – ideal für Videoaufnahmen, Livestreams und Online-Meetings.

Integrierte Touchscreen-Fernbedienung: Abnehmbares 1,22-Zoll-Display mit Live-Ansicht und Ein-Knopf-Steuerung – aus bis zu 10 Metern Entfernung bedienbar.

Vielseitiges Design: Ausgestattet mit einem integrierten 205-mm-Verlängerungsstab, 360°-Endlos-Schwenkfunktion und dreistufig einstellbarem Fülllicht in drei Farben.

Hohem iSteady M7: Der ultimative KI-Gimbal für Smartphone-Creator

Der iSteady M7 definiert Smartphone-Gimbals neu – mit der weltweit ersten abnehmbaren Touchscreen-Steuerung und einem verbesserten KI-Tracking, ganz ohne App. Entwickelt für professionelle Ansprüche, unterstützt er eine Nutzlast von bis zu 500 g, ist mit 360° RGB- und CCT-Fülllichtern ausgestattet und wurde mit dem IFA Innovation Award in der Kategorie „Best in Design" ausgezeichnet.

Hohem iSteady MT3-Serie: KI-Gimbal für professionelle Content-Produktion

Die für das 4. Quartal 2025 geplante MT3-Serie umfasst zwei Modelle: den iSteady MT3 Pro für die professionelle kommerzielle Produktion sowie den iSteady MT3 für mühelose und hochwertige Content-Erstellung.

Engagement für alle Creator

Hohem war das erste Unternehmen, das Künstliche Intelligenz in Gimbals integriert hat – und liefert seither intelligente Imaging-Lösungen, die kreative Möglichkeiten auf ein neues Niveau heben. Nun erweitert Hohem seine Innovationskraft auf den Markt für professionelle Kamera-Stabilisierungssysteme.

Besuchen Sie Hohem auf der IFA am Stand H20-143, um die neuesten smarten Gimbals live zu erleben.

Hashtag: #Hohem

Über Hohem

Hohem ist eine weltweit führende Marke im Bereich der KI-Gimbal-Technologie und engagiert sich für die Erforschung der grenzenlosen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Imaging-Sektor.



Geleitet von der Markenphilosophie „Make the Moment" ermöglichen wir es Menschen auf der ganzen Welt, ihre unvergesslichen Momente mühelos festzuhalten und zu teilen.



Hohem definiert Branchenstandards kontinuierlich neu und inspiriert weltweit Kreative mit innovativen Gimbals, die bereits in über 50 Ländern von Kundinnen und Kunden ausgewählt wurden. Unsere Produktlinien umfassen die benutzerfreundliche iSteady V-Serie für Smartphone-Anwender, die iSteady M-Serie für Smartphone-Enthusiasten sowie die auf professionelle Anforderungen ausgerichtete iSteady MT-Serie.



Weitere Produktinformationen finden Sie auf der offiziellen Hohem-Website oder im Pressekit.



Folgen Sie uns auf Social Media:



Instagram: https://www.instagram.com/hohem_global



TikTok : https://www.tiktok.com/@hohem_global



YouTube: https://www.youtube.com/@hohemglobal





