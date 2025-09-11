Veritone – ein Name, den viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben. Dabei arbeitet die KI-Firma nicht nur mit Hollywood-Studios, sondern auch mit dem Pentagon.

Doch was bedeutet das für die Aktie – Durchbruch oder gefährlicher Hype? Martin Goersch nimmt die jüngsten Entwicklungen, Zahlen und die Bewertung genau unter die Lupe. Mehr dazu erfährst du in der Videoanalyse.