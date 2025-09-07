Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sind
Nachdem der Aktienmarkt während der Woche erneut Allzeithochs erreicht hatte, gab er am Freitag nach, sodass der S&P 500 in dieser in den USA durch einen Feiertag verkürzten Woche nur geringe Gewinne verzeichnete. Der S&P 500 erreichte am Donnerstag einen neuen Rekordstand und legte in dieser Woche um 0,3 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 1,1 Prozent stieg. Der auf Blue Chips fokussierte Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2 Prozent. Der Small-Cap-Index Russell 2000 konnte mehr als ein Prozent zulegen und der Dax gab im Wochenverlauf rund 1,3 Prozent ab. Der Bitcoin notierte am Samstag gegen Mittag bei 110.700 US-Dollar und blickt damit auf leichte Wochengewinne.
