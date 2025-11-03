W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktienanalyse 03.11.2025

TKMS: Neue Chancen durch Arktis-Deal?

03.11.2025
Die Aktie hat einen bewegten Start hinter sich - starkes Handelsvolumen, große Schwankungen und viele Fragezeichen hinsichtlich Bewertung und Auftragslage. Jetzt rückt ein mögliches Milliardenprojekt in Kanada in den Mittelpunkt: eine Beschaffung, die den langfristigen Wachstumspfad des Unternehmens prägen könnte.

Doch welche technologischen Argumente zählen wirklich? Wie stabil sind Lieferketten und Produktionskapazitäten? Und wie realistisch ist das Bewertungspotenzial, das einige Analysten bereits einpreisen?

Wir schauen uns an, welche Faktoren kurz- und mittelfristig relevant werden, wie institutionelle Investoren aktuell positioniert sind - und welche Signale aus dem Management zu beachten sind.

