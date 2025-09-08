EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.09.2025 / 10:45 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Achim
|Nachname(n):
|Plate
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LAIQON AG
b) LEI
|391200MMIN9EPH3GOD16
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A12UP29
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,99 EUR
|1.996,00 EUR
|4,99 EUR
|3.992,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,9900 EUR
|5.988,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|02.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LAIQON AG
|An der Alster 42
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://laiqon.ag
