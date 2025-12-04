W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Laut Medienbericht

Amazon will eigenes Netz ausbauen und nicht mehr mit US-Post versenden

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
In einem Amazon-Warenhaus.
Quelle: Adobe.com/Gorodenkoff

Der Online-Händler Amazon will einem Medienbericht zufolge seine langjährige Zusammenarbeit mit der US-Post beenden.

Die "Washington Post" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, der Konzern wolle im Zuge des Ausbaus seines eigenen landesweiten Zustellnetzes die Partnerschaft beenden. Bis Ende 2026 wolle Amazon Milliarden Pakete nicht mehr über die Post senden. Die Pläne seien jedoch noch nicht endgültig und könnten sich noch ändern. Stellungnahmen von Amazon und der US-Post lagen zunächst nicht vor.

Der Schritt könnte die finanzielle Lage der US-Post massiv beeinträchtigen. Dem Bericht zufolge ist der Online-Händler der größte Kunde der Post und sorgt 2025 für einen Jahresumsatz von mehr als sechs Milliarden Dollar. Die US-Post - eine unabhängige Regierungsbehörde - hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 9,5 Milliarden Dollar verbucht. Seit 2007 summierten sich die Verluste auf mehr als 100 Milliarden Dollar.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon

Das könnte dich auch interessieren

Fokus auf Brillen
Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Appleheute, 06:21 Uhr · dpa-AFX
Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple
EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
Meta droht Ärgerheute, 11:10 Uhr · dpa-AFX
Meta droht Ärger
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden