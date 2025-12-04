Amazon will eigenes Netz ausbauen und nicht mehr mit US-Post versenden

Der Online-Händler Amazon will einem Medienbericht zufolge seine langjährige Zusammenarbeit mit der US-Post beenden.

Die "Washington Post" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, der Konzern wolle im Zuge des Ausbaus seines eigenen landesweiten Zustellnetzes die Partnerschaft beenden. Bis Ende 2026 wolle Amazon Milliarden Pakete nicht mehr über die Post senden. Die Pläne seien jedoch noch nicht endgültig und könnten sich noch ändern. Stellungnahmen von Amazon und der US-Post lagen zunächst nicht vor.

Der Schritt könnte die finanzielle Lage der US-Post massiv beeinträchtigen. Dem Bericht zufolge ist der Online-Händler der größte Kunde der Post und sorgt 2025 für einen Jahresumsatz von mehr als sechs Milliarden Dollar. Die US-Post - eine unabhängige Regierungsbehörde - hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 9,5 Milliarden Dollar verbucht. Seit 2007 summierten sich die Verluste auf mehr als 100 Milliarden Dollar.