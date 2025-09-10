EQS-News: Diginex gibt den Abschluss des Aktiensplits in Form von Bonus-Aktien im Verhältnis acht zu eins bekannt

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Diginex gibt den Abschluss des Aktiensplits in Form von Bonus-Aktien im Verhältnis acht zu eins bekannt



LONDON, 10. September 2025 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit, gibt bekannt, dass die Ausgabe von Bonusaktien abgeschlossen ist. Dabei wurden für jede Stammaktie, die am Stichtag, dem 5. September 2025, gehalten wurde, sieben Bonus-Stammaktien ausgegeben. Zum Geschäftsschluss am 8. September 2025 erhielt jeder am 5. September 2025 eingetragene Aktionär sieben Bonus-Stammaktien für jede Stammaktie.



Nach der Ausschüttung haben sich die ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens proportional erhöht. Am 8. September 2025 hatte das Unternehmen etwa 201.950.104 Stammaktien im Umlauf. Die Wertpapiere, die von den Inhabern der zum Stichtag ausstehenden Optionsscheine und Optionen des Unternehmens gehalten wurden, werden um die Emission der Bonus-Aktien angeglichen. Infolge der Ausgabe von Bonus-Aktien bleiben das genehmigte Aktienkapital des Unternehmens und der Nennwert pro Stammaktie unverändert, und auch die CUSIP-Nummer und das Handelssymbol des Unternehmens ändern sich nicht.



Die Ausgabe der Bonus-Aktien wurde durch die Beschlüsse des Board of Directors der Gesellschaft durchgeführt, und die Aktionäre der Gesellschaft mussten nichts veranlassen. Bei Aktionären, die ihre Aktien über ein Depot halten, wurde der Bestand automatisch an die Bonus-Aktien angepasst, während eingetragene Aktionäre ihre Bonus-Aktien über die Buchführung durch den Übertragungsbeauftragten des Unternehmens erhielten.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR Contact - Europe

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Phone: +49.40.609186.0

Email: diginex@kirchhoff.de



IR Contact - US

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Phone: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global



IR Contact - Asia

Shelly Cheng

Strategic Financial Relations Ltd.

Phone: +852 2864 4857

Email: sprg_diginex@sprg.com.hk

