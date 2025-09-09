TAGESVORSCHAU: Termine am 9. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25) 22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi