TAGESVORSCHAU: Termine am 10. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

