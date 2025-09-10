Werbung ausblenden

APA ots news: Drei startet neues Internet-Zeitalter mit Boost!

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Wien (APA-ots) - - Drei leitet mit Boost! den nächsten Technologiesprung  
ein und 
bringt das erste intelligente Internet Österreichs auf den Markt. 

- Kombination aus moderner Netztechnologie, laufendem Performance- 
Monitoring, smarter Standort-Optimierung und proaktivem Support sorgt 
für das beste Drei Internet aller Zeiten. 

- Attraktives Einführungsangebot ab Home Boost 150 (5G/Glasfaser): 6 
Monate Grundentgelt gratis, keine Aktivierungsgebühr, keine 
Servicepauschale.* 

Mit dem WebCube hat Drei vor 14 Jahren dem mobilen Internet für 
zuhause zum Durchbruch verholfen. Mit Home Boost! baut Drei seine 
Pionierrolle weiter aus und bringt das Internet für zuhause in ein 
neues Qualitäts-Zeitalter. Home Boost! ist verfügbar als 
ultraschnelles 5G oder Glasfaser Internet und erfüllt damit die 
allerhöchsten Ansprüche unserer Kund:innen. 

Drei CCO Günter Lischka : "Mit Boost! starten wir nicht nur eine 
Produkt-Innovation, sondern vollziehen auch einen Technologiesprung. 
Die einzigartige Kombination aus Top-Router, maximaler Verfügbarkeit, 
laufendem Qualitätsmonitoring und proaktivem Service ermöglicht das 
beste Drei Internet aller Zeiten." 

Zum Start: Boost! jetzt die ersten 6 Monate lang gratis. 
Um alle Österreicher:innen von den Vorteilen von Boost! zu 
überzeugen, gibt es ab 10. September 2025 den neuen Qualitätsstandard 
für Internet ab dem Tarif Home Boost! 150 inklusive Top 5G/Glasfaser- 
Router, laufender Qualitätsoptimierung und priorisiertem Service die 
ersten sechs Monate lang gratis. Mehr auf www.drei.at/boost 

Das Beste aus beiden Welten: 5G und Glasfaser. 
Mit den neuen Boost! Home Tarifen erhalten Kund:innen je nach 
Anschrift die beste Technologie - 5G oder Glasfaser. Im Rahmen des 
größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte 
erreicht Drei bis Ende 2025 rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte 
in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank 
eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist 
Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in 
ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte 
bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre 
Adresse. 

Die Vorteile von Boost! auf einen Blick: 

- 

Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je 
nach Adresse die beste Technologie - 5G oder Glasfaser. 

- 

Leistung : Stabilität ähnlich Glasfaser - für 5G Internet stellt 
Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor- 
Router sicher: Die RouterAssistant App unterstützt mit einem 
brandneuen Feature dabei, den optimalen Aufstellungsort zu finden und 
ermöglicht somit die maximale Internetqualität in jeder 
Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die 
App zahlreiche weitere Optimierungstools und das für 5G und Glasfaser 
gleichermaßen - von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN- 
Optimierung. Über 30.000 Nutzer und ein App-Rating von 4,8 Sternen 
auf iOS und Android sprechen für sich: Die RouterAssistant App 
überzeugt bereits heute unsere Bestandskund:innen. 

- 

Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte 
Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf 
Verbesserungspotential aufzeigen. 

- 

Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-Router 
oder erstmals einen wetterfesten, mesh-fähigen 5G-Router für den 
flexiblen Einsatz drinnen oder draußen. 

- 

Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team 
inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung. 

"Aktuelle Untersuchungen belegen, dass Drei die höchste 
Weiterempfehlungsrate im Betreiber-Vergleich hat. Mit Boost! wollen 
wir diesen Zufriedenheitsvorsprung noch weiter ausbauen", so Lischka 
. 

10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif. 
Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited 
Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung 
führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der 
Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob 
es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf 
drei.at/mix 

* 24 Monate Mindestvertragsdauer. SIM-Tarife ohne 
Mindestvertragsdauer. Zuzüglich einmaliges Entgelt für Router. Aktion 
6 Monate gratis und gratis Router: Bei Neuanmeldung ab dem Tarif Home 
Boost! 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 5G regional 
verfügbar. Details: drei.at/boost 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Petra Jakob 
   Head of Corporate Communications 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: petra.jakob@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0056    2025-09-10/10:10
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA
INTERNET
Internet Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden