Deutsche Logistikbranche blickt überraschend zuversichtlich nach vorne

Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Logistikbranche hat sich im dritten Quartal überraschend aufgehellt.

Der vom Ifo-Institut für die Bundesvereinigung Logistik (BVL) erhobene Indikator für die Geschäftserwartungen sprang auf 91,3 Punkte von 84,2 Zählern im Vorquartal. Dies sei der höchste Wert seit Ende 2021, teilte die BVL am Mittwoch mit. Die Verbesserung zog sich durch den gesamten Sektor. Bei den Logistikdienstleistern legte der Wert am stärksten zu, während die Industrie- und Handelsunternehmen als deren Kunden den höchsten Stand seit Anfang 2022 verzeichneten.

Als Gründe für die Entwicklung nannte der BVL-Vorsitzende Kai Althoff zum einen die Hoffnung auf Investitionen durch staatliche Konjunkturprogramme. Zudem sorge die angekündigte Investitionsoffensive von Unternehmen über 630 Milliarden Euro für Zuversicht. Ferner habe die jüngste Beilegung von Handelskonflikten mit den USA für mehr Planungssicherheit gesorgt. Althoff dämpfte jedoch die Euphorie. "All dies darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in allen Bereichen immer noch unter dem Normalwert 100 - also auf sehr niedrigem Niveau liegen", erklärte der BVL-Chef. "Dennoch lassen die deutlichen Verbesserungen aufhorchen."

(Bericht von Klaus Lauer; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)