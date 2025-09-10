Werbung ausblenden

EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Stefan Menz, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2025 / 10:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Menz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI

3912007QEOQAHN2Q1739 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,6900 EUR3.450 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,6900 EUR3.450,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT
MIC:MUNC

10.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Senckenberganlage 21
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://tpgholding.com/
Ende der Mitteilung

100576 10.09.2025 CET/CEST

The Payments Group

