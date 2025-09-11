Werbung ausblenden

EQS-CMS: Invesco Digital Markets plc: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Invesco Digital Markets plc / Vorübergehende Änderung des Reduzierungsprozentsatzes der Secured Bitcoin-Linked Certificates
Invesco Digital Markets plc: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.09.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Invesco Digital Markets plc als Emittentin der Secured Bitcoin-Linked Certificates (ISIN: XS2376095068) teilt hiermit mit, dass der in den Bedingungen der Secured Bitcoin-Linked Certificates festgelegte Reduzierungsprozentsatz (Reduction Percentage) ab Beginn des Handelstages am 12. September 2025 für einen festgelegten Zeitraum bis zum Ende des Handelstages am 31. Dezember 2026 von 0,25 Prozent pro Jahr auf 0,10 Prozent pro Jahr gesenkt wird. Nach Ablauf dieses festgelegten Zeitraums wird der Reduzierungsprozentsatz (Reduction Percentage) am 1. Januar 2027 wieder auf 0,25 Prozent pro Jahr zurückgesetzt.

11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Invesco Digital Markets plc
44 Esplanade
JE4 9WG St. Helier, Jersey
Jersey Guernsey
Ende der MitteilungEQS News-Service

2196440 11.09.2025 CET/CEST

