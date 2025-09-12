ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Adobe Systems auf 375 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Softwareanbieter habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt und das Ziel für den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) ein Quartal früher als geplant erreicht, schrieb Karl Keirstead in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Bewertung erscheine angesichts der Gewinnwachstumsaussichten (EPS) vernünftig. Er warte aber ab, bis sich das Umsatzwachstum verbessere. Derzeit seien dort noch keine Signale für eine Monetarisierung der KI-Aktivitäten erkennbar./gl/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:03 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------