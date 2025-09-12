EQS-DD: More Impact AG: Handelskontor Niederanven S.A., Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 17:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Handelskontor Niederanven S.A.
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Karsten
|Nachname(n):
|Behlke
|Position:
|Karsten Behlke, Inh. Handelsk. Niedera. /sonst. Führgs-pers. - GF der operativen More-Impact-Töchter
b) Berichtigung
|Berichtigung der Meldung vom 05.09.2025
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|More Impact AG
b) LEI
|529900Q0OR2CA082QN74
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1PG979
b) Art des Geschäfts
|Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,00 EUR
|2.466.024,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,00 EUR
|2.466.024,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
12.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|More Impact AG
|Mörfelder Landstraße 277 b
|60598 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|https://moreimpactag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100642 12.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Symrise erhält erstes Investment-Grade-Rating von S&P Global und Moody'sheute, 11:38 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Bezahldienstleister glänzt beim IPO15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista