EQS-DD: More Impact AG: Handelskontor Niederanven S.A., Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.09.2025 / 17:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Handelskontor Niederanven S.A.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Karsten
Nachname(n): Behlke
Position: Karsten Behlke, Inh. Handelsk. Niedera. /sonst. Führgs-pers. - GF der operativen More-Impact-Töchter

b) Berichtigung
Berichtigung der Meldung vom 05.09.2025

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
More Impact AG

b) LEI
529900Q0OR2CA082QN74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1PG979

b) Art des Geschäfts
Aktienübertragung als Gegenleistung für den Verkauf eines größeren Maschinenbestands tabakverarbeitender bzw. -verpackender Maschinen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,00 EUR 2.466.024,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,00 EUR 2.466.024,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: More Impact AG
Mörfelder Landstraße 277 b
60598 Frankfurt
Deutschland
Internet: https://moreimpactag.de

