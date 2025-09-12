Villeroy (EZB) sieht weiter Tür für Zinssenkungen offen

Paris (Reuters) - Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau schließt eine weitere Lockerung der Zinsen auf den kommenden Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht aus.

Es gebe keinen vorgezeichneten Kurs, sagte Villeroy am Freitag dem Sender BFM Business. "Aber eine weitere Zinssenkung ist bei den kommenden Sitzungen durchaus möglich", fügte er hinzu. Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause wie im Juli die Füße stillgehalten. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beließen den Einlagesatz, also den Leitzins im Euro-Raum, bei 2,0 Prozent.

Wie es mit den Zinsen weitergehen soll, ließ Notenbankchefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss offen. Die EZB lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest, sagte sie. Die nächsten Zinsentscheide der EZB stehen am 30. Oktober und danach am 18. Dezember an.

(Reporter Dominique Vidalon; Berbeitet von Frank Siebelt; Redigiert von Philipp Krach; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)