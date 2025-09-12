Werbung ausblenden

Villeroy (EZB) sieht weiter Tür für Zinssenkungen offen

Reuters · Uhr
Paris (Reuters) - Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau schließt eine weitere Lockerung der Zinsen auf den kommenden Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht aus.

Es gebe keinen vorgezeichneten Kurs, sagte Villeroy am Freitag dem Sender BFM Business. "Aber eine weitere Zinssenkung ist bei den kommenden Sitzungen durchaus möglich", fügte er hinzu. Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause wie im Juli die Füße stillgehalten. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beließen den Einlagesatz, also den Leitzins im Euro-Raum, bei 2,0 Prozent.

Wie es mit den Zinsen weitergehen soll, ließ Notenbankchefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss offen. Die EZB lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest, sagte sie. Die nächsten Zinsentscheide der EZB stehen am 30. Oktober und danach am 18. Dezember an.

