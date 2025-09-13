Wochenrückblick – Zwischen Unsicherheiten und Höhenflügen

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In Amerika dürfte der Weg für eine Zinssenkung im September frei sein, denn auch die kürzlich veröffentlichte Job- und Inflationsdaten ändern nichts an der derzeitigen Situation für die FED. Frankreich hat nach den politischen Unruhen der letzten Wochen einen neuen Premierminister gefunden.

Und in Amerika könnte es zu einer großen Übernahme innerhalb der Filmindustrie kommen, den Paramount soll an einer Übernahme von Warner Bros arbeiten. Des Weiteren ist die Oracle-Aktie diese Woche nach Meldung der Quartalszahlen um über 36 Prozent angestiegen, der größte Anstieg seit 1992.





Globaler Aktienmarkt – Starke Woche für die großen US-Indizes



Am Freitagmittag stand der DAX® mit einem leichten Plus von rund 0,2 Prozent fast unverändert gegenüber dem Vorwochenschlusskurs. Die großen US-Indizes Dow Jones®, Nasdaq-100® und S&P 500® erreichten diese Woche alle ein neues Allzeithoch und beendeten den Donnerstag im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs mit einem Plus von rund 1,5 Prozent.







