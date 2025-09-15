Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET

SAP

