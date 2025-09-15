Dreht der DAX® nach Norden oder Süden?: Gefangen in der Seitwärtsflaute - ntv Zertifikate 15.09.25
HSBC · Uhr
Seit Monaten pendelt der #DAX® zwar auf hohem Niveau, aber eher seitwärts. Warum gerade in einer solchen Situation #Discountzertifikate sinnvoll sein können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abheute, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista