Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Anzahl Allzeithochs: USA holen auf

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Anzahl Allzeithochs: USA holen auf

Der DAX® tritt weiterhin auf der Stelle. Mittlerweile haben die deutschen „blue chips“ den siebten Handelstag absolviert, dessen Hoch-Tief-Spanne innerhalb des Pendants der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September verblieb. Letzteres ist umso bemerkenswerter, als dass die US-Aktienmärkte (S&P 500®, Nasddaq-100® und Dow Jones®) gestern allesamt neue Rekordhochs verbuchen konnten. Apropos: Der DAX®-Höchststand liegt im Vergleich dazu mittlerweile bereits zwei Monate zurück. Insgesamt konnte das Aktienbarometer im bisherigen Jahresverlauf 32 neue Allzeithochs verbuchen. Fiel der Vergleich mit dem S&P 500® zu Jahresbeginn noch eindeutig „pro Europa“ aus, holen die US-Standardwerte aktuell mit großen Schritten auf. Das gestrige Allzeithoch war dort inzwischen das 26. in diesem Jahr. Und noch etwas ist bemerkenswert: Trotz der Rekordstände ist die Börsenstimmung in den USA mehr als verhalten. Fast 50 % der amerikanischen Privatanleger sind gemäß der aktuellen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) im Bärenlager verankert. Beim DAX® bleibt es bei den bekannten Leitplanken bei 23.400 bzw. 24.600 Punkten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX®- Sentiment sichert ab
gnubreW
gestern, 08:26 Uhr · HSBC
DAX®- Sentiment sichert ab
DAX® - 4. Innenstab in Folge
gnubreW
09. Sept. · HSBC
DAX® - 4. Innenstab in Folge
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalgestern, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden