DAX® - Anzahl Allzeithochs: USA holen auf

Der DAX® tritt weiterhin auf der Stelle. Mittlerweile haben die deutschen „blue chips“ den siebten Handelstag absolviert, dessen Hoch-Tief-Spanne innerhalb des Pendants der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September verblieb. Letzteres ist umso bemerkenswerter, als dass die US-Aktienmärkte (S&P 500®, Nasddaq-100® und Dow Jones®) gestern allesamt neue Rekordhochs verbuchen konnten. Apropos: Der DAX®-Höchststand liegt im Vergleich dazu mittlerweile bereits zwei Monate zurück. Insgesamt konnte das Aktienbarometer im bisherigen Jahresverlauf 32 neue Allzeithochs verbuchen. Fiel der Vergleich mit dem S&P 500® zu Jahresbeginn noch eindeutig „pro Europa“ aus, holen die US-Standardwerte aktuell mit großen Schritten auf. Das gestrige Allzeithoch war dort inzwischen das 26. in diesem Jahr. Und noch etwas ist bemerkenswert: Trotz der Rekordstände ist die Börsenstimmung in den USA mehr als verhalten. Fast 50 % der amerikanischen Privatanleger sind gemäß der aktuellen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) im Bärenlager verankert. Beim DAX® bleibt es bei den bekannten Leitplanken bei 23.400 bzw. 24.600 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.