DAX® - Bewegung dringend gesucht
HSBC · Uhr
Bewegung dringend gesucht
Aus charttechnischer Sicht startete der DAX® mit einer bemerkenswerten Kerze in den September. Schließlich setzte die dynamische Verkaufskerze vom 2. September die Leitplanken für die Handelsaktivität aller (bisher) folgenden Handelstage. Mit anderen Worten: Seit mittlerweile neun Tagen verharrt das Aktienbarometer innerhalb der damaligen Hoch-Tief-Spanne. Auch auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen: Vor diesem Hintergrund staut der DAX® derzeit ein ordentliches Bewegungspotenzial auf. Letzteres dokumentieren auch die stark verengten Bollinger Bänder auf Wochenbasis. Alle genannten Phänomene waren in der Vergangenheit oftmals Vorboten eines neuen Trendimpulses, der dann regelmäßig schnell dynamisch und nachhaltig ausfiel. Auf der Unterseite dienen die jüngsten beiden Verlaufstiefs zusammen mit den alten Ausbruchsmarken bei 23.400 Punkten als Signalgeber. Auf Oberseite würde ein Anstieg über die jüngsten Hochs bei 23.855/23.884 Punkten für ein erstes Ausrufezeichen sorgen. Noch wichtiger wäre aus Sicht der Bullen eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.064 Punkten).
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Aus charttechnischer Sicht startete der DAX® mit einer bemerkenswerten Kerze in den September. Schließlich setzte die dynamische Verkaufskerze vom 2. September die Leitplanken für die Handelsaktivität aller (bisher) folgenden Handelstage. Mit anderen Worten: Seit mittlerweile neun Tagen verharrt das Aktienbarometer innerhalb der damaligen Hoch-Tief-Spanne. Auch auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen: Vor diesem Hintergrund staut der DAX® derzeit ein ordentliches Bewegungspotenzial auf. Letzteres dokumentieren auch die stark verengten Bollinger Bänder auf Wochenbasis. Alle genannten Phänomene waren in der Vergangenheit oftmals Vorboten eines neuen Trendimpulses, der dann regelmäßig schnell dynamisch und nachhaltig ausfiel. Auf der Unterseite dienen die jüngsten beiden Verlaufstiefs zusammen mit den alten Ausbruchsmarken bei 23.400 Punkten als Signalgeber. Auf Oberseite würde ein Anstieg über die jüngsten Hochs bei 23.855/23.884 Punkten für ein erstes Ausrufezeichen sorgen. Noch wichtiger wäre aus Sicht der Bullen eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.064 Punkten).
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Dreht der DAX® nach Norden oder Süden?: Gefangen in der Seitwärtsflaute - ntv Zertifikate 15.09.25
gnubreWgestern, 16:54 Uhr · HSBC
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista