DAX® - Bewegung dringend gesucht

Aus charttechnischer Sicht startete der DAX® mit einer bemerkenswerten Kerze in den September. Schließlich setzte die dynamische Verkaufskerze vom 2. September die Leitplanken für die Handelsaktivität aller (bisher) folgenden Handelstage. Mit anderen Worten: Seit mittlerweile neun Tagen verharrt das Aktienbarometer innerhalb der damaligen Hoch-Tief-Spanne. Auch auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen: Vor diesem Hintergrund staut der DAX® derzeit ein ordentliches Bewegungspotenzial auf. Letzteres dokumentieren auch die stark verengten Bollinger Bänder auf Wochenbasis. Alle genannten Phänomene waren in der Vergangenheit oftmals Vorboten eines neuen Trendimpulses, der dann regelmäßig schnell dynamisch und nachhaltig ausfiel. Auf der Unterseite dienen die jüngsten beiden Verlaufstiefs zusammen mit den alten Ausbruchsmarken bei 23.400 Punkten als Signalgeber. Auf Oberseite würde ein Anstieg über die jüngsten Hochs bei 23.855/23.884 Punkten für ein erstes Ausrufezeichen sorgen. Noch wichtiger wäre aus Sicht der Bullen eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.064 Punkten).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

