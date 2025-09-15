EQS-News: Nyxoah reicht Klage wegen Patentverletzung gegen Inspire Medical Systems, Inc. ein

EQS-News: Nyxoah SA. / Schlagwort(e): Rechtssache/Patent

Nyxoah reicht Klage wegen Patentverletzung gegen Inspire Medical Systems, Inc. ein

Mont-Saint-Guibert, Belgien – 15. September 2025, 22:40 Uhr MESZ – Nyxoah SA (Euronext Brüssel/Nasdaq: NYXH)und Nyxoah, Inc. (zusammen „Nyxoah” oder das „Unternehmen”), ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe („Obstructive Sleep Apnea“, OSA) entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Klage gegen Inspire Medical Systems, Inc. („Inspire“) eingereicht hat. In der Klage macht das Unternehmen geltend, dass die Geräte Inspire IV und Inspire V die folgenden drei Patente von Nyxoah verletzen: US-Patent Nr. 8.700.183, 9.415.215 und 9.415.216. Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware eingereicht und zielt auf Unterlassungsanspruch und Schadenersatz wegen Patentverletzung ab.

„Wir werden unser Portfolio an geistigem Eigentum ebenso wie das proprietäre, minimalinvasive Genio®-System verteidigen. Genio® basiert nicht auf herkömmlicher Herzschrittmacher-Hardware, sondern bietet eine klar differenzierte Lösung: bilaterale Stimulation, Ganzkörper-MRT-Kompatibilität sowie eine aufrüstbare Technologieplattform, die keinen erneuten Eingriff zum Batteriewechsel erfordert“, sagte Olivier Taelman, Chief Executive Officer. „Bei Nyxoah stehen die Patienten weiterhin an erster Stelle. Wir bieten Ärzten eine Alternative und vertrauen darauf, dass sie die beste Entscheidung für ihre an OSA leidenden Patienten treffen. Wir freuen uns über das positive Feedback, das wir sowohl von Ärzten als auch von Patienten im ersten Monat nach der Markteinführung in den USA erhalten haben. Nun wollen wir das Genio-System weiteren Ärzten und OSA-Patienten zugänglich machen, damit sie die beste Lösung für ihre Bedürfnisse wählen können.“

Diese Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

Über Nyxoah

Nyxoah ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das innovative Technologien zur Behandlung von Obstruktiver Schlafapnoe (OSA) entwickelt und vermarktet. Nyxoahs Hauptprodukt ist das Genio-System, eine patientenzentrierte, kabel- und batterielose hypoglossales Neurostimulationstherapie gegen OSA. OSA ist die weltweit häufigste schlafbedingte Atmungsstörung, die mit einem erhöhten Sterberisiko und kardiovaskulären Komorbiditäten einhergeht. Nyxoah verfolgt die Vision, OSA-Patienten erholsame Nächte zu ermöglichen, sodass diese ihr Leben in vollen Zügen genießen können.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der BLAST OSA-Studie erhielt das Genio-System 2019 die europäische CE-Zertifizierung. Nyxoah führte zwei erfolgreiche Börsengänge durch: an der Euronext Brüssel im September 2020 und an der NASDAQ im Juli 2021. Im Anschluss an die positiven Ergebnisse der BETTER SLEEP-Studie erhielt Nyxoah die CE-Zulassung für die Erweiterung seiner therapeutischen Indikationen auf Patienten mit vollständigem konzentrischem Kollaps (CCC), der derzeit in der Therapie der Wettbewerber kontraindiziert ist. Darüber hinaus gab das Unternehmen positive Ergebnisse der IDE-Zulassungsstudie DREAM und die Genehmigung eines Antrags auf Premarket Approval durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bekannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.nyxoah.com/.



Achtung - CE-Kennzeichnung seit 2019. Von der FDA im August 2025 als verschreibungspflichtiges Gerät zugelassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens bzw. der Direktoren oder der Geschäftsleitung des Unternehmens hinsichtlich des Genio-Systems; geplanter und laufender klinischer Studien des Genio-Systems; der potenziellen Vorteile des Genio-Systems; der Ziele von Nyxoah in Bezug auf die Entwicklung, das Zulassungsverfahren und die potenzielle Verwendung des Genio-Systems; der Vermarktungsstrategie des Unternehmens und seines Eintritts in den US-Markt; des Portfolios an geistigem Eigentum des Unternehmens; und der Betriebsergebnisse, der Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des Wachstums und der Strategien des Unternehmens wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Faktoren könnten sich negativ auf das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören darüber hinaus unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr aufgeführt sind, der am 20. März 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie die nachfolgenden Berichte, die das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie oder ungünstige Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als Zusicherung verstanden werden, dass solche Trends oder Aktivitäten in der Zukunft anhalten werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen. Es werden keine Zusicherungen und Garantien in Bezug auf die Richtigkeit oder Angemessenheit solch zukunftsgerichteter Aussagen gegeben. Infolgedessen lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu veröffentlichen, die sich aus veränderten Erwartungen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen, Annahmen oder Umständen ergeben, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Angestellten dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Kontakt

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com

