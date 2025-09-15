Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen in Großbritannien wegen Trump-Besuch

London (Reuters) - Die britische Polizei hat sich nach eigenen Angaben auf nahezu jede Eventualität für den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in dieser Woche vorbereitet.

Der Großteil der Reise werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, teilte die Polizei am Montag mit. Trump wird am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien erwartet. Dort soll er mit dem üblichen Pomp empfangen werden, einschließlich einer Kutschfahrt und eines Banketts.

König Charles plant Trump am Mittwoch auf Schloss Windsor westlich von London zu empfangen. Trump-Gegner haben Proteste angekündigt. Windsor ist die älteste und größte bewohnte Burg der Welt und seit fast 1000 Jahren ein Familiensitz der britischen Monarchen. Am Donnerstag setzt Trump die Reise mit einem Treffen mit Ministerpräsident Keir Starmer auf dem Landsitz Chequers fort.

Offen ist, ob das tödliche Attentat auf den rechtsgerichteten US-Aktivisten Charlie Kirk in der vergangenen Woche eine Rolle bei den Kundgebungen spielen wird. Auf die Frage, ob die Tötung Kirks den Polizeieinsatz beeinflusst habe, sagte der stellvertretende Polizeipräsident der Thames Valley Police, Christian Bunt, die Pläne würden ständig überprüft. Man habe alles mit den Kollegen vom amerikanischen Secret Service besprochen, um sicherzustellen, dass alle mit dem Stand der Dinge zufrieden seien. Der gewaltsame Tod von Kirk hat in den USA die Furcht vor einer Zunahme politischer Gewalt geschürt.

