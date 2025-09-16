Werbung ausblenden
US-Tech-Gigant

Google kündigt Milliardeninvestition in Großbritannien an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: Sundry Photography/Shutterstock.com

Der US-Tech-Gigant Google hat eine Milliardeninvestition in die britische Wirtschaft angekündigt. In den kommenden zwei Jahren soll mit fünf Milliarden Euro insbesondere auch die Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben werden, wie aus einer Mitteilung des Konzerns zur Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Hertfordshire hervorgeht.

Das Zentrum nördlich von London werde dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Googles KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Workspace, Search und Maps zu decken. Google rechnet mit der Schaffung von jährlich 8.250 Arbeitsstellen im Vereinigten Königreich.

Die milliardenschwere Investition zeige das starke Vertrauen in die britische Wirtschaft "und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA", sagte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. "Sie wird über viele Jahre Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern." Ab heute ist US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast.

