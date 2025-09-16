dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf US-Notenbank

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Nach dem vorsichtig optimistischen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,04 Prozent höher auf 23.760 Punkte. Der Leitindex dürfte also weiter in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Anleger blicken ehrfürchtig auf die Fed, die in Washington ihre Tagung beginnt und dann am Mittwochabend ihre nächste Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Für diese könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

USA: - IM PLUS - Angetrieben von Kurssprüngen bei den Schwergewichten Tesla und Alphabet haben die US-Börsen am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Bei den Anlegern steht in dieser Woche die erwartete Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird damit gerechnet, dass die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte reduzieren wird. Der Markt erhofft sich zudem Hinweise auf weitere Zinssenkungen. Das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 gewann zum Wochenbeginn 0,47 Prozent auf 6.615,28 Punkte. Unter den Tech-Werten ging es für den Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 24.293,78 Punkte nach oben, und der Nasdaq Composite stieg um 0,94 Prozent auf 22.348,75 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Handelsverlauf Rekordhochs erreicht. Der Dow Jones Industrial hingegen ist noch etwas von einem Höchststand entfernt. Am Ende legte der Leitindex um 0,11 Prozent auf 45.883,45 Punkte zu.

ASIEN: - NIKKEI 225 SETZT REKORDJAGD FORT; CSI 300 LEICHT IM MINUS - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach der feiertagsbedingten Pause am Montag weiter nach oben ging, gab der chinesische Leitindex leicht nach. In Hongkong pendelte der Hang-Seng-Index um seinen Schluss vom Vortag. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende rund ein halbes Prozent auf etwas mehr als 45.000 Punkte zu, nachdem zuvor mit 45.055,38 Zählern ein weiteres Rekordhoch erreicht worden war. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen büßte dagegen im späten Handel 0,25 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone lag der Hang-Seng-Index zuletzt minimal im Plus.

DAX 23748,86 0,21% XDAX 23726,10 0,11% EuroSTOXX 50 5440,40 0,92% Stoxx50 4585,66 0,40% DJIA 45883,45 0,11% S&P 500 6615,28 0,47% NASDAQ 100 24293,78 0,84%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,70 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1780 0,16% USD/Yen 146,97 -0,29% Euro/Yen 173,13 -0,14%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 115.819 0,37%

ROHÖL:

Brent 67,58 +0,14 USD WTI 63,46 +0,16 USD

