EQS-News: Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo

EQS Group · Uhr
Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo

16.09.2025 / 22:25 CET/CEST
Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass sie am heutigen Tag einen Kaufvertrag im Hinblick auf die Veräußerung ihrer 100%-igen Beteiligung an der acardo group AG unterzeichnet hat. Hintergrund sind die strategischen Überlegungen im Nachgang zu der Mehrheitsübernahme durch die Shift4-Gruppe. Die Veräußerung erfolgte nach einem Bieterprozess. Aus der Veräußerung realisiert die Vectron Systems AG einen Kaufpreis von 24,5 Mio. EUR zuzüglich Cash-Bestand und weiteren Kaufpreisanpassungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Zahlungen durch Vectron aus dem Kaufpreis zu leisten sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Earn-Out Ansprüche und Verkäuferdarlehen der Altgesellschafter der acardo group AG, sowie ein Intercompany Darlehen der acardo group AG an die Vectron Systems AG.

Kontakt:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 2983 90 81 21

Mob: +49 170 2939080

E-Mail: meister@meisterconsult.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster
Deutschland
Telefon:0251/ 28 56 - 0
Fax:0251/ 28 56 - 564
E-Mail:info@vectron.de
Internet:www.vectron.de
ISIN:DE000A0KEXC7
WKN:A0KEXC
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Vectron Systems

