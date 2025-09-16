EQS-News: Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Verkauf

Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo



16.09.2025 / 22:25 CET/CEST

Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass sie am heutigen Tag einen Kaufvertrag im Hinblick auf die Veräußerung ihrer 100%-igen Beteiligung an der acardo group AG unterzeichnet hat. Hintergrund sind die strategischen Überlegungen im Nachgang zu der Mehrheitsübernahme durch die Shift4-Gruppe. Die Veräußerung erfolgte nach einem Bieterprozess. Aus der Veräußerung realisiert die Vectron Systems AG einen Kaufpreis von 24,5 Mio. EUR zuzüglich Cash-Bestand und weiteren Kaufpreisanpassungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Zahlungen durch Vectron aus dem Kaufpreis zu leisten sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Earn-Out Ansprüche und Verkäuferdarlehen der Altgesellschafter der acardo group AG, sowie ein Intercompany Darlehen der acardo group AG an die Vectron Systems AG.

Kontakt:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 2983 90 81 21

Mob: +49 170 2939080

E-Mail: meister@meisterconsult.com

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG

2198338 16.09.2025 CET/CEST