Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Köln (dpa) - Wegen schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen streicht der Autobauer Ford in der Kölner Produktion bis zu 1.000 Stellen. Man stelle Anfang 2026 vom bisherigen Zwei-Schicht-Betrieb auf Ein-Schicht-Betrieb um, teilte das Unternehmen mit.
