Online-Banking in Deutschland auf dem Vormarsch - Zwei Drittel nutzen es

Berlin (Reuters) - Das Bezahlen per Mausklick oder Smartphone ist in Deutschland so stark verbreitet wie noch nie, ist aber längst nicht so populär wie in einigen Nachbarstaaten.

Gut zwei Drittel (67 Prozent) der 16- bis 74-Jährigen haben im vergangenen Jahr Online-Banking genutzt – "ein neuer Höchstwert", wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das entspricht 41,7 Millionen Menschen. Zehn Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 49 Prozent.

Auch in den EU-Staaten insgesamt lag der Anteil bei der Nutzung von Online-Banking im vergangenen Jahr bei 67 Prozent. Am häufigsten wurde der europäischen Statistikbehörde Eurostat zufolge Online-Banking in Dänemark (98 Prozent), den Niederlanden (96 Prozent) und Finnland (95 Prozent) genutzt. In Rumänien (28 Prozent), Bulgarien (31 Prozent) und Griechenland (54 Prozent) wurden Bankgeschäfte hingegen seltener digital abgewickelt. Am 9. Oktober tritt eine EU-weite Regelung in Kraft, die Banken und Sparkassen verpflichtet, vor einer Überweisung eine Empfängerüberprüfung durchzuführen.

Online-Banking wird in Deutschland am häufigsten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (82 Prozent) genutzt. "Mit zunehmendem Alter sank der Anteil der Nutzenden", fanden die Statistiker heraus. So betrug er bei den 35- bis 44-Jährigen 79 Prozent, bei den 45- bis 54-Jährigen 72 Prozent und bei den 55- bis 64-Jährigen 59 Prozent. Von den 65- bis 74-Jährigen tätigten weniger als die Hälfte (44 Prozent) ihre Bankgeschäfte online. In der jüngsten Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen nutzten hierzulande knapp zwei Drittel (64 Prozent) den digitalen Zugang zum Bankkonto.

"Über alle Altersgruppen hinweg ist die Nutzung von Online-Banking deutlich gestiegen", hieß es. Am stärksten nach oben ging sie mit rund 29 Prozentpunkten in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen: von 35 Prozent im Jahr 2014 auf aktuell 64 Prozent. Danach folgten die Älteren: Unter den 45- bis 54-Jährigen sowie den 55- bis 64-Jährigen waren es im selben Zeitraum jeweils 22 Punkte mehr, bei den 65- bis 74-Jährigen 21 Punkte mehr als zehn Jahre zuvor. Am geringsten war der Anstieg mit sechs Prozentpunkten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen, die ohnehin am häufigsten Online-Banking nutzen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)