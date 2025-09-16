Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Werbung ausblenden

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        16.09.2025
     Target price:                EUR 10.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and decreased the price target from EUR 10.60 to EUR 10.50.

Abstract:
LAIQON AG reported H1/25 results, which were mixed. Total revenues grew by
13.8% to EUR17.6m, (FBe: EUR17.5m), chiefly driven by EUR2.8m in state research
grants. Underlying revenues excluding grants were broadly flat. EBITDA
losses narrowed significantly to EUR-0.82m (FBe: EUR-0.5m; H1/24: EUR-2.95m),
though transaction costs of around EUR0.2m linked to the MainFirst deal
weighed on performance. LAIQON reported that its AuM rose sharply to EUR9.75bn
as of August 2025, chiefly driven by the acquired fund assets from
MainFirst, and confirmed the 2025 AuM outlook. The company also for the
first time provided revenue and EBITDA guidance for 2026. The numbers are
below our previous forecasts. Despite this, LAIQON continues to deliver on
strategic milestones. Following the Union Investment partnership,
'WertAnlage' is now operating at more than 80 cooperative banks with ~EUR200m
AuM. In addition, management is preparing to launch Europe's first actively
managed AI-powered ETF by year-end 2025 with one of the continent's largest
ETF providers, representing a second high-profile validation of LAIC's
technology. These initiatives, combined with the integration of MainFirst
from August, underline the expected robust revenue and profitability growth
into 2026-28. Incorporating our adjusted financial projections into our DCF
model yields a new price target of EUR10.50 (previously EUR10.60). We maintain
our Buy rating (upside: 132%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 10,60 auf EUR 10,50.

Zusammenfassung:
Die LAIQON AG meldete gemischte Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025. Der
Gesamtumsatz stieg um 13,8 % auf EUR17,6 Mio. (FBe: EUR17,5 Mio.), was
hauptsächlich auf staatliche Forschungszuschüsse in Höhe von EUR2,8 Mio.
zurückzuführen ist. Der zugrunde liegende Umsatz ohne Zuschüsse blieb
weitgehend unverändert. Die EBITDA-Verluste verringerten sich deutlich auf

EUR-0,82 Mio. (FBe: EUR-0,5 Mio.; H1/24 EUR-2,95 Mio.), obwohl Transaktionskosten

in Höhe von rund EUR0,2 Mio. im Zusammenhang mit der MainFirst-Transaktion das
Ergebnis belasteten. LAIQON meldete, dass sein verwaltetes Vermögen (AuM)
per August 2025 stark auf EUR9,75 Mrd. gestiegen ist, was hauptsächlich auf
die übernommenen Fondsvermögen von MainFirst zurückzuführen ist, und
bestätigte den Ausblick für das AuM für 2025. Das Unternehmen hat außerdem
erstmals eine Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2026 vorgelegt. Die Zahlen
liegen unter unseren bisherigen Prognosen. Dennoch erreicht LAIQON weiterhin
seine strategischen Meilensteine. Durch die Partnerschaft mit Union
Investment ist 'WertAnlage' nun bei mehr als 80 Genossenschaftsbanken mit
einem verwalteten Vermögen von rund EUR200 Mio. vertreten. Darüber hinaus
bereitet das Management die Einführung des ersten aktiv verwalteten
KI-gestützten ETF Europas bis Ende 2025 mit einem der größten ETF-Anbieter
des Kontinents vor, was eine zweite hochkarätige Bestätigung der Technologie
von LAIC darstellt. Diese Initiativen in Verbindung mit der Integration von
MainFirst ab August unterstreichen das erwartete robuste Umsatz- und
Gewinnwachstum bis 2026-28. Nach unseren angepassten Finanzprognosen ergibt
unser DCF-Modell ein neues Kursziel von EUR10,50 (zuvor EUR10,60). Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 132 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=56f934516b2d1afb63a6db37e9f2be64

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

