EQS-News: Nordex Group erhält ersten Auftrag über 112 MW aus Ecuador

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält ersten Auftrag über 112 MW aus Ecuador

17.09.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 17. September 2025. Die Nordex Group hat einen ersten Auftrag aus Ecuador erhalten. Ein Projektentwickler hat 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt.

Die Delta4000-Turbinen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 105 Metern errichtet. Die Installation der ersten Anlage ist für Oktober 2026 geplant, die Inbetriebnahme des Windparks für März 2027 vorgesehen.

Die Namen des Auftraggebers und des Windparks werden nicht genannt.

Der Windpark wird die Energieversorgung Ecuadors vor allem während der Trockenzeit im Amazonasgebiet mit unterstützen und dazu beitragen, Blackout-Risiken zu verringern.

Das Projekt ist das erste für die Nordex Group in Ecuador. Mit derzeit nur 69 MW installierter Windkapazität in drei Projekten wird der Windpark die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Andenstaat deutlich erhöhen. Nach der Fertigstellung wird das südamerikanische Land über insgesamt 181 MW installierte Windleistung verfügen.

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com

17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon:+49 381 6663 3300
Fax:+49 381 6663 3339
E-Mail:investor-relations@nordex-online.com
Internet:www.nordex-online.com
ISIN:DE000A0D6554
WKN:A0D655
Indizes:MDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2198432
Ende der MitteilungEQS News-Service

2198432 17.09.2025 CET/CEST

