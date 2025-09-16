Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Catcalling

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Catcalling:

"Catcalling ist kein harmloser Spruch, kein Spaß und schon gar kein Kompliment. Catcalling ist eine Machtdemonstration, eine Verletzung von persönlichen Grenzen durch verbale Gewalt."/yyzz/DP/men

