Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Catcalling

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Catcalling:

"Catcalling ist kein harmloser Spruch, kein Spaß und schon gar kein Kompliment. Catcalling ist eine Machtdemonstration, eine Verletzung von persönlichen Grenzen durch verbale Gewalt."/yyzz/DP/men