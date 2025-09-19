Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille:

"Zugegeben: Auch die "Meta Ray-Ban Display"-Brille ist noch nicht das sofortige Ende des Handys mit kristallklarem Touchscreen. Schließlich benötigt sie ein Smartphone, um zu funktionieren. Auch flackert das holografische Bild bei hellem Gegenlicht. Der Preis von 800 Dollar ist hoch und bei der Vorstellung am Mittwoch zeigte die Technik noch zahlreiche Bugs. Aber wer die Brille einmal aufhat, kann sich kaum des Eindrucks erwehren, etwas völlig Neues erlebt, einen Blick in die Zukunft erhascht zu haben. Eine Zukunft, die endlich gar nicht mehr allzu weit entfernt erscheint. In der wir mit digitalen Helfern verschmelzen, ohne uns von unseren Mitmenschen zu isolieren."/DP/jha

Meta

