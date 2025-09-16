Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Ergebnis der Kommunalwahl in NRW
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zum Ergebnis der Kommunalwahl in NRW:
"Für die Bundespolitik gilt nach der NRW-Kommunalwahl wohl weitgehend ein Songtitel der Kölner Karnevalsband "Die Höhner": "Die Karawane zieht weiter." Zumindest ein halbes Jahr lang, bis die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz anstehen. Und das ist gut so, denn eine weitere Regierung in der Dauerkrise kann Deutschland nicht brauchen."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista