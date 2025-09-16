Rheinmetall - Lieblingsmuster und neues Allzeithoch

Lieblingsmuster und neues Allzeithoch
Die zuletzt diskutierte Flagge hat ihre Wirkung auf die Rheinmetall-Aktie nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 1. und 3. September). So gelang dem Rüstungskonzern gestern zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch (1.950 EUR). Das rechnerische Kursziel aus der beschriebenen Flaggenkonsolidierung lässt sich auf knapp 2.200 EUR veranschlagen. Doch das gestrige Allzeithoch hat noch weitere wichtige Implikationen. Schließlich sorgt das neue Allzeithoch gleichzeitig für den Ausbruch aus der Tradingrange der letzten Monate zwischen 1.500 EUR und gut 1.900 EUR (siehe Chart). Da dieser zweite Ausbruch mit einem hohen Relative Stärke-Wert (auf Wochenbasis 1,17) einhergeht, liegt gleichzeitig einer unserer Lieblingsansätze vor. Die Kombination aus „Momentum“ und „Konsolidierung“ sorgt für Engagements in Trendrichtung – und zwar dann, wenn der übergeordnete Trend wieder Fahrt aufnimmt. Die beschriebene Schiebezone hält perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial von 450 EUR bereit. Um den doppelten Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es dagegen, den horizontalen Rückzugsbereich bei 1.800 EUR nicht mehr zu unterschreiten.
Rheinmetall (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Rheinmetall
Quelle: LSEG, tradesignal²
