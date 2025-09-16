UBS-Finanzchef: Prüfen Gegenmaßnahmen zu Kapitalanforderungen

Zürich (Reuters) - Die Großbank UBS prüft, wie sie auf eine mögliche deutliche Verschärfung der Kapitalanforderungen in der Schweiz reagieren kann.

"Alle Gegenmaßnahmen werden in Betracht gezogen, einschließlich der Kosten und der jeweiligen Vor- und Nachteile", erklärte Finanzchef Todd Tuckner am Dienstag auf einer Investorenkonferenz von Bank of America. "Allerdings ist es noch zu früh, um darüber zu spekulieren, wie wir reagieren würden, zumal sich diese Vorschriften noch in der Entstehungsphase befinden und noch viel über ihre Ausgestaltung diskutiert wird."

Um die UBS wetterfester zu machen, möchte die Schweizer Regierung, dass die einzige verbleibende Großbank des Landes ihr Kernkapital um bis zu 26 Milliarden Dollar aufpolstert. Tuckner bekräftigte, dass die Bank diese Vorgabe als überzogen erachtet.

