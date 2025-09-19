Deutsche Erzeugerpreise mit größtem Rückgang seit über einem Jahr

Berlin (Reuters) - Die deutschen Erzeugerpreise sind im August so kräftig gefallen wie seit über einem Jahr nicht mehr.

Die Hersteller gewerblicher Produkte - von Nahrungsmitteln bis hin zu Industriegütern - verlangten durchschnittlich 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Einen so starken Rückgang gab es zuletzt im Mai 2024. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 1,7 Prozent gerechnet - im Juli waren die Erzeugerpreise um 1,5 Prozent gesunken.

Für die Verbraucher sind das potenziell gute Nachrichten. In der Statistik werden die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Groß- und Einzelhandel kommen. Sie ist deshalb ein früher Signalgeber für die Inflation. Verbraucher mussten im August 2,2 Prozent mehr bezahlen für Waren und Dienstleistungen als ein Jahr zuvor. Viele Experten rechnen mit einer sinkenden Teuerungsrate in den kommenden Monaten.

Hauptgrund für die gefallenen Erzeugerpreise war einmal mehr billigere Energie. Sie kostete 8,5 Prozent weniger als im August 2024. Dabei fielen die Erdgaspreise mit elf Prozent besonders stark. Strom kostete 10,8 Prozent weniger, während für Fernwärme 2,1 Prozent weniger verlangt wurde. Leichtes Heizöl kostete 7,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, während Kraftstoffe 2,5 Prozent günstiger zu haben waren. Klammert man Energie aus, stiegen die Erzeugerpreise im August um 0,8 Prozent zum Vorjahr.

Nahrungsmittel verteuerten sich hingegen um 4,1 Prozent. Deutlich teurer wurden etwa Kaffee mit plus 33,1 Prozent und Rindfleisch mit plus 36,6 Prozent. Butter kostete 5,3 Prozent mehr. Billiger als im Vorjahresmonat wurden insbesondere Zucker (-36,8 Prozent) und Schweinefleisch (-1,9 Prozent). Investitionsgüter wurden 1,8 Prozent teurer.