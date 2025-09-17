Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Krones fallen ans MDax-Ende - Kapitalmarkttag durchwachsen

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Krones sind am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags unter Druck geraten. Am Nachmittag waren sie mit einem Kursminus von 4,1 Prozent das Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Unternehmen.

Ein Händler verwies darauf, dass die Veranstaltung insgesamt solide gewesen sei. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe allerdings enttäuschende Signale fürs kommende Jahr gesendet./niw/jha/

