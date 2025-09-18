Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich Nachrichten aus der US-Technologiebranche, welche auch den am Vortag durchwachsenen New Yorker Börsen wieder ordentlich Schwung geben dürften. Davor hatte schon die US-Zinssenkung vom Mittwochabend dem Dax geholfen.

Der deutsche Leitindex beschleunigte seine am Vortag begonnene Erholung und gewann am frühen Nachmittag 1,15 Prozent auf 23.628,70 Punkte. Den Kursrutsch vom Dienstag hat er inzwischen großteils wettgemacht. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners sah erste Schnäppchenjäger am Werk. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag 0,75 Prozent auf 30.443,39 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,5 Prozent hoch.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen gesenkt - und zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. Zudem stellten die Währungshüte für 2025 bis zu zwei weitere Zinsschritte nach unten und für 2026 eine weitere Senkung in Aussicht. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag vor allem Technologietitel gefragt. Dax-Schwergewicht SAP und der Chipkonzern Infineon zählten mit Kursgewinnen von jeweils mehr als vier Prozent zu den Favoriten der Anleger im deutschen Leitindex. Im MDax und im Nebenwerte-Index SDax belegten der Anlagenbauer Aixtron und der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic mit Kurssprüngen von 8 und 13 Prozent die Spitzenplätze.

Neben der Aussicht auf weiter sinkende US-Zinsen profitierte die hiesige Tech-Branche vom milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Riesen Nvidia beim strauchelnden Branchenkollegen Intel . Bei Intel zeichnet sich ein Kursfeuerwerk ab, und auch die Nvidia-Titel zogen vorbörslich an.

Ansonsten stand die Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental als separat an der Börse gelistetes Unternehmen im Fokus. Daher enthält der Dax am Donnerstag ausnahmsweise 41 statt 40 Titel. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Zum Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem Dax genommen.

Den Aktionären von Continental wurden die neuen Papiere automatisch in ihre Depots gebucht. Für jeweils zwei Continental-Aktien erhalten sie eine Aktie von Aumovio. Der Aktienkurs von Continental lag - unter Berücksichtigung der nötigen Bereinigung wegen der Abspaltung - zuletzt gut fünf Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Der erste Kurs der Titel von Aumovio lag bei 35 Euro - zuletzt schafften sie es mit 36,70 Euro sogar deutlich darüber. Dax-Spitzenreiter war Zalando mit plus 5,9 Prozent. Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat.

Die Aktien von Verve Group setzten ihren Erholungstrend nach der Ankündigung eines weiteren Zukaufs fort. Mit einem Kursplus von 6,6 Prozent zählte die auf die Werbetechnologiebranche spezialisierte Softwareplattform zu den größten SDax-Gewinnern.

Dagegen ließ bei Puma die jüngste Übernahmefantasie etwas nach, wie ein Kursrückgang um 3,9 Prozent zeigte. Als Kurstreiber hatte sich zuletzt ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault erwiesen. Demzufolge laufen sich mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) zwei Interessenten bereits warm. Zudem hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Adidas gegeben. Analysten äußerten sich am Donnerstag eher skeptisch zu den dazu.

MDax-Schlusslicht Krones büßte im Nachgang eines nicht überzeugenden Kapitalmarkttags weitere 5,4 Prozent ein, nachdem die Investmentbank Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte./gl/stk

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---